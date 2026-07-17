Roma, Massara tenta pure Pellegrini

Gasperini potrebbe perdere anche Pellegrini dopo Çelik. La Juventus presenta una proposta mentre il rinnovo con la Roma resta fermo.

Gian Piero Gasperini è furioso. Perché lo scippo di Zeki Çelik, un giocatore che ha cercato in tutti i modi di trattenere, è uno smacco inaspettato. Considerando, poi, tempi e modalità, visto che il turco era atteso nella Capitale per le visite mediche già oggi. Ma ci sarebbe di più. Secondo quanto riportato da Paolo Pirisi su Tuttosport, la Roma rischia una seconda beffa, se possibile ancora più clamorosa, che riguarderebbe Lorenzo Pellegrini.

Rinnovo in stallo, Massara tenta Pellegrini

Il trequartista non ha ancora firmato il rinnovo di contratto, nonostante l’ennesimo incontro di ieri tra le parti , con l’ex capitano svincolato dal 1° luglio., quindi, che ha un ottimo rapporto con il ragazzo, sta facendo il possibile per portarlo a Torino, visto e considerato che le sue qualità mettono d’accordo l’intera dirigenza, oltre a convincere pienamente

In tal senso sarebbe stata presentata anche una proposta, alla quale Pellegrini dovrebbe dare una risposta già in giornata, senza tirarla troppo per le lunghe. Anche perché i dirigenti giallorossi, pur con l’arrivo a Trigoria di Ryan Friedkin, continuano a non riuscire ad arrivare alle firme sul rinnovo con il numero 7. Al momento, infatti, manca ancora l’intesa.

La Juve si è inserita con forza, ma sa benissimo di dover completare l’opera di convincimento di un calciatore molto affezionato alla maglia romanista, che valuta con attenzione tutte le possibilità che gli si stanno prospettando, dando comunque la priorità a Gasperini. La Roma è stata tutto per il classe ’96, che continua ad aspettare di mettere nero su bianco un prolungamento di contratto per altre due stagioni, ma al contempo non vuole che la sua estate diventi estenuante.