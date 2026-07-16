Clamoroso Celik: la Juventus beffa la Roma, visite mediche già svolte

Colpo di scena sul futuro di Zeki Celik. Quello che sembrava un rinnovo ormai definito con la Roma si è trasformato in un clamoroso ribaltone.
Sorpasso bianconero
La Juventus avrebbe completato il sorpasso sulla Roma nella corsa a Zeki Celik. Il difensore turco, che aveva raggiunto un accordo con il club giallorosso per il rinnovo del contratto, avrebbe scelto di accettare la proposta bianconera, ribaltando una situazione che fino a poche ore fa sembrava ormai definita.
Le visite mediche
Secondo quanto riportato da Filippo Biafora
, e confermando l’anticipazione di Romeo Agresti
, Celik
avrebbe già sostenuto le visite mediche con la Juventus
nel pomeriggio. Un’accelerazione improvvisa che ha spiazzato la Roma
, convinta di poter ufficializzare il rinnovo nei prossimi giorni.
La beffa per la Roma
Il terzino era infatti atteso a Trigoria
dopodomani per unirsi al gruppo di Gian Piero Gasperini
e iniziare il ritiro estivo dopo la definizione degli ultimi dettagli del nuovo contratto. L’inserimento lampo della Juventus
ha però cambiato completamente lo scenario, regalando ai bianconeri un colpo di mercato a sorpresa e lasciando la Roma
costretta a rivedere i propri piani sulla fascia destra.