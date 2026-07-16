Clamoroso Celik: la Juventus beffa la Roma, visite mediche già svolte

Colpo di scena sul futuro di Zeki Celik. Quello che sembrava un rinnovo ormai definito con la Roma si è trasformato in un clamoroso ribaltone.

Sorpasso bianconero

La Juventus avrebbe completato il sorpasso sulla Roma nella corsa a Zeki Celik. Il difensore turco, che aveva raggiunto un accordo con il club giallorosso per il rinnovo del contratto, avrebbe scelto di accettare la proposta bianconera, ribaltando una situazione che fino a poche ore fa sembrava ormai definita.

Le visite mediche

La beffa per la Roma

Secondo quanto riportato da, e confermando l’anticipazione diavrebbe già sostenuto le visite mediche con lanel pomeriggio. Un’accelerazione improvvisa che ha spiazzato la, convinta di poter ufficializzare il rinnovo nei prossimi giorni.

Il terzino era infatti atteso adopodomani per unirsi al gruppo die iniziare il ritiro estivo dopo la definizione degli ultimi dettagli del nuovo contratto. L’inserimento lampo dellaha però cambiato completamente lo scenario, regalando ai bianconeri un colpo di mercato a sorpresa e lasciando lacostretta a rivedere i propri piani sulla fascia destra.