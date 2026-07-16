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Clamoroso Celik: la Juventus beffa la Roma, visite mediche già svolte

Guido Rufino
Pubblicato 6 minuti fa il 16/07/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Clamoroso Celik: la Juventus beffa la Roma, visite mediche già svolte

Colpo di scena sul futuro di Zeki Celik. Quello che sembrava un rinnovo ormai definito con la Roma si è trasformato in un clamoroso ribaltone.

Sorpasso bianconero

La Juventus avrebbe completato il sorpasso sulla Roma nella corsa a Zeki Celik. Il difensore turco, che aveva raggiunto un accordo con il club giallorosso per il rinnovo del contratto, avrebbe scelto di accettare la proposta bianconera, ribaltando una situazione che fino a poche ore fa sembrava ormai definita.

Le visite mediche

Secondo quanto riportato da Filippo Biafora, e confermando l’anticipazione di Romeo Agresti, Celik avrebbe già sostenuto le visite mediche con la Juventus nel pomeriggio. Un’accelerazione improvvisa che ha spiazzato la Roma, convinta di poter ufficializzare il rinnovo nei prossimi giorni.

La beffa per la Roma

Il terzino era infatti atteso a Trigoria dopodomani per unirsi al gruppo di Gian Piero Gasperini e iniziare il ritiro estivo dopo la definizione degli ultimi dettagli del nuovo contratto. L’inserimento lampo della Juventus ha però cambiato completamente lo scenario, regalando ai bianconeri un colpo di mercato a sorpresa e lasciando la Roma costretta a rivedere i propri piani sulla fascia destra.

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Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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