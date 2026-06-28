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Sergio Oliveira: “Roma mi ha portato persone fantastiche”

Redazione
Pubblicato 8 ore fa il 28/06/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Sergio Oliveira: “Roma mi ha portato persone fantastiche”

Il post con cui Sergio Oliveira, 22 presenze, 3 gol e un trofeo con la Roma, ha voluto celebrare il suo passato giallorosso in occasione del matrimonio di El Shaarawy.

Sul suo profilo Instagram Sergio Oliveira, che ha giocato con i giallorossi da gennaio a maggio 2022 alzando anche la Conference League, ha pubblicato un post in cui ricorda il suo periodo romanista. Il 34enne si trova nella capitale in vacanza, e ieri ha partecipato al matrimonio dell’ex compagno e amico Stephan El Shaarawy.

Il post di Oliveira

Queste le parole del centrocampista: «Roma è speciale. Mi ha portato tanto. Non solo momenti sportivi ma principalmente persone fantastici. Sono felicissimo di poter essere qui in questa bellissima giornata, un momento davvero speciale del mio amico Ste. Anche se abbiamo trascorso poco tempo insieme, quando si condividono gli stessi valori diventa facile capirsi e tendersi una mano. Grazie a voi e vi auguro una vita piena di felicità.»

Nella carrellata, oltre alle immagini delle nozze del numero 92, anche una foto che ritrae il portoghese insieme a Lorenzo Pellegrini, e una in cui mostra la terza maglia della stagione appena conclusa con il suo nome al figlio.

#AS Roma #asr #Roma #Serie A

Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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