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Calciomercato Roma, Soulé vuole decidere con calma

Redazione
Pubblicato 8 ore fa il 28/06/2026 · ⏱ 2 min di lettura
Calciomercato Roma, Soulé vuole decidere con calma

Diversi club interessati a Matias Soulé, che però non ha ancora preso una decisione definitiva sul suo futuro. A meno di offerte irrinunciabili dall’Arabia non partirà in queste ore.

Secondo quanto riporta la giornalista di calciomercato Eleonora Trotta sul suo profilo X, Matias Soulé in assenza di offerte clamorose dall’Arabia Saudita vorrebbe valutare con calma il proprio futuro. Sulle sue tracce diversi club europei tra cui Aston Villa e West Ham in Inghilterra e Borussia Dortmund e Stoccarda in Germania.

La stagione di Soulé

L’attaccante argentino ha chiuso l’annata con un buon bottino di 7 gol e 7 assist in tutte le competizioni, ma la seconda parte della sua stagione è stata gravemente condizionata da una fastidiosa pubalgia che lo ha tenuto fuori per quasi 2 mesi, e precedentemente lo ha costretto a giocare non al massimo della forma.

La Roma valuta la possibilità di una cessione sia per questioni legate al Fair Play Finanziario che per la volontà di Gasperini di migliorare il reparto offensivo. Con il probabile rinnovo di Pellegrini e Dybala, infatti, il tecnico di Grugliasco ha chiesto l’acquisto di due titolari. In particolare, sulla trequarti di destra, i giallorossi inseguono il sogno Mason Greenwood, che andrebbe quindi a occupare la casella oggi dell’ex Frosinone.

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Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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