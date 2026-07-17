Roma, prosegue la preparazione: oggi in programma due allenamenti a Trigoria

Dopo il lavoro con la Primavera, Gasperini intensifica il ritmo del ritiro estivo

La preparazione estiva della Roma entra nel vivo. Nella giornata di ieri Gian Piero Gasperini ha modificato il programma di lavoro rispetto ai primi giorni di ritiro, facendo disputare alla prima squadra una seduta congiunta con la formazione Primavera guidata da Mattia Scala.

Per oggi lo staff tecnico ha invece previsto un doppio appuntamento sul campo: il gruppo tornerà ad allenarsi alle 8:00 del mattino e successivamente alle 18:00 per la seconda sessione della giornata. L’allenamento con la Primavera non resterà un episodio isolato. Un nuovo confronto con i giovani giallorossi è infatti già stato programmato per domenica, così da permettere al tecnico di continuare a valutare la condizione della squadra e i progressi del lavoro svolto in questa prima fase del ritiro.

Sul fronte societario, la prossima settimana potrebbe essere anche quella della presentazione ufficiale del direttore sportivo, atteso in conferenza stampa per il primo incontro con i media.