Calciomercato Roma, uno scout a vedere Leverkusen-Lipsia, occhi su Nusa?

Bayer Leverkusen-Lipsia ha visto la presenza dal vivo di uno scout romanista. Possibile che i giallorossi stessero osservando Nusa, ma non solo.

Grazie a un post su X dell’esperto di mercato turco Yagiz Sabuncoglu si rende noto che un osservatore della Roma era presente alla partita di sabato tra Bayer Leverkusen e Lipsia. Il match valido per la 32esima giornata di Bundesliga ha visto i padroni di casa imporsi per 4-1 grazie alla rete di Tella e alla tripletta dell’ex giallorosso Schick, mentre Baumgartner ha realizzato il gol della bandiera per il club della Sassonia. Nella foto qui sotto si può vedere come alla BayArena fosse riservato un posto per la Roma, uno per il Fenerbahce e uno per l’Atletico Madrid.

Fenerbahçe gözlemcileri, dün oynanan Bayer Leverkusen-Leipzig maçında 3 ismi izledi. pic.twitter.com/BYuifLr5UL — Yağız Sabuncuoğlu (@yagosabuncuoglu) May 3, 2026

Nusa è l’indiziato numero uno

Non è noto chi fosse l’osservato speciale dello scout romanista, ma negli ultimi giorni si è tornato a fare con insistenza il nome di Antonio Nusa per la fascia sinistra. L’attaccante classe 2005 non ha disputato una grande prova, ed è stato sostituito da Gruda all’intervallo. Altro nome sul taccuino giallorosso è quello di Xaver Schlager, centrocampista austriaco in scadenza di contratto, mentre Alejandro Grimaldo, legato al Leverkusen fino al 2027, potrebbe essere in uscita in estate e rappresentare un’opzione invitante come laterale mancino.