La Roma continua a seguire con molta attenzione Jayden Oosterwolde, come rinforzo in difesa in vista della prossima stagione.

Dopo l’offerta rifiutata dal Fenerbahce durante il calciomercato invernale e un secondo tentativo dei giallorossi qualche settimana fa, non andato a buon fine, i giallorossi sono pronti a formulare una nuova offerta in estate. Secondo quanto riportato dall’emittente turca NowSpor, la concorrenza però è molto alta, visto che sul calciatore ci sono anche squadre di Premier League e Liga.

L’intenzione diperò, è quella di rinforzare il pacchetto arretrato e. Ae dopo una stagione da protagonista cone solamente 3 partite saltate in campionato, difficilmente potrà partire per meno di