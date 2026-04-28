Nusa il primo nome per l’attacco

L’attacco della Roma è da rifare, Gasperini cerca un’ala sinistra. Il primo nome, ma non l’unico, è quello di Antonio Nusa del Lipsia.

La Gazzetta dello Sport (A.Pugliese) – L’ultimo chiarimento Gian Piero Gasperini lo ha regalato a Bologna, nel post partita, quando parlando di futuro è stato chiarissimo. «Io ho delle idee su come alzare il livello della Roma nel prossimo mercato. Ho delle responsabilità tecniche ed è giusto avere credibilità e che io venga accontentato». E considerando che i Friedkin gli hanno praticamente messo in mano la Roma del domani, è anche molto probabile che facciano di tutto per accontentarlo. Anche per non vivere momenti simili a quelli di quest’anno, quando il tecnico giallorosso è andato spesso allo scontro con il ds romanista Ricky Massara.

Ed allora si partirà proprio dall’attacco, il reparto che più ha cuore. E che ha sempre detto essere la parte più importante delle sue squadre. «Saremo tanto competitivi quanto riusciremo ad essere forti davanti», disse già all’alba della stagione giallorossa, nel ritiro inglese del, a. E nell’attacco attuale per Gasp ci sono solo due grandi certezze per la prossima stagione: una si chiama ovviamente Donyell, l’altra è Matias

Tutte le altre punte della rosa attuale sono infatti destinate ad andare via (tranne forse Pellegrini, che il tecnico vorrebbe ancora con sé). Zaragoza e Ferguson torneranno a Bayern e Brighton, Venturino balla nella questione Baldanzi ma anche dovesse restare partirebbe dalle retrovie, esattamente come Vaz. Via anche El Shaarawy e probabilmente anche Dovbyk, a cui la Roma cerca una squadra già da molti mesi.

E allora il primo nome sul taccuino di Gasperini è quello di Antonio Nusa, il trequartista norvegese del Lipsia, che la Roma ha provato ad avvicinare anche in passato. Per Gasp può essere la soluzione ideale, considerando che ama giocare soprattutto a sinistra e lavora in particolare con il piede destro.

Esatta corrispondenza all’identikit tracciato la scorsa estate da Gasperini, quando in quel ruolo venne trattato a lungo Sancho, ma anche Fabio Silva ed Echeverri. Nusa è uno che ha corsa, dribbling, sprint ed iniziativa, tutte qualità che Gasperini cerca nel suo sottopunta. Certo, costa tanto, tra i 35 ed i 40 milioni e strapparlo in caso al Lipsia non sarà certo facile. Anzi. Ma a Gasp piacerebbe allenarlo e allora magari la Roma ci proverà anche, in attesa poi di capire se riuscirà pure a prenderlo.

Ma nella lista che verrà sottoposta a Gasperini ci sono anche altri 3-4 giocatori, che Massara ha trattato in momenti diversi. Sempre che poi Massara resti come direttore sportivo della Roma (in tal senso, le candidature di Giuntoli e Paratici sono state valutate, ma allo stato attuale non sembrano scaldare i cuori di Trigoria).

E i giocatori in questione sono Brandt, Tel, Alajbegovic e Godts. Il primo si svincolerà il 30 giugno dal Borussia Dortmund, il suo entourage ha già parlato con la Roma, ma ovviamente – essendo un giocatore a parametro zero – interessa a tante big, in Italia ma anche in Europa. Tel è stato inseguito a lungo nella scorsa stagione, ma potrebbe tornare d’attualità se il Tottenham non dovesse salvarsi e fosse quindi costretto a vendere qualche pezzo pregiato (tra l’altro Tel in Championship non ci vuole scendere).

Quindi Alajbegovic, il cui padre è stato di recente a Roma per parlare con Massara tramite Pjanic, che ha iniziato a lavorare da procuratore. E infine Mika Godts, il belga dell’Ajax, altro giocatore segnato da tempo con la matita rossa sui taccuino giallorosso e che potrebbe calarsi bene nel calcio di Gasp. Che, tra l’altro, vuole anche un vice-Malen, considerando che Vaz lo considera ancora troppo acerbo per la stagione del grande lancio…