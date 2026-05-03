Serie A, Bologna-Cagliari a reti bianche

Ancora un risultato deludente per il Bologna, reduce dalla sconfitta casalinga con la Roma. Il Cagliari ferma gli emiliani sullo 0-0 e conquista un punto utile.

Finisce 0-0 davanti a un Dall’Ara piuttosto spazientito il lunch match delle 12.30 tra Bologna e Cagliari. Una partita piuttosto noiosa soprattutto nel primo tempo, con Italiano che ha effettuato molti cambi nell’undici titolare e Pisacane che ha scelto un 4-5-1 assai coperto. L’occasione migliore per vincere, comunque, l’hanno avuta proprio i sardi con Zè Pedro sugli sviluppi di un calcio d’angolo.

La classifica di Bologna e Cagliari