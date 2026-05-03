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Serie A, Bologna-Cagliari a reti bianche

Redazione
Pubblicato 6 ore fa il 03/05/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Serie A, Bologna-Cagliari a reti bianche

Ancora un risultato deludente per il Bologna, reduce dalla sconfitta casalinga con la Roma. Il Cagliari ferma gli emiliani sullo 0-0 e conquista un punto utile.

Finisce 0-0 davanti a un Dall’Ara piuttosto spazientito il lunch match delle 12.30 tra Bologna e Cagliari. Una partita piuttosto noiosa soprattutto nel primo tempo, con Italiano che ha effettuato molti cambi nell’undici titolare e Pisacane che ha scelto un 4-5-1 assai coperto. L’occasione migliore per vincere, comunque, l’hanno avuta proprio i sardi con Zè Pedro sugli sviluppi di un calcio d’angolo.

La classifica di Bologna e Cagliari

La squadra di Italiano, forse alle sue ultime apparizioni sulla panchina emiliana, ha ormai poco da chiedere alla stagione che lo stesso tecnico aveva definito “finita” dopo l’eliminazione contro l’Aston Villa. La classifica dice 49 punti e ottavo posto, ma Lazio, Udinese e Sassuolo sono vicine. Il Cagliari sale invece a quota 37 e aspetta di vedere il risultato della Cremonese terzultima a -9. Bisognerà comunque attendere almeno una settimana per l’eventuale salvezza.

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Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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