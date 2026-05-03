Si è conclusa la seconda partita di questa domenica di Serie A, che ha visto affrontarsi Sassuolo e Milan.

Si interrompe dopo 3 partite consecutive, il digiuno di gol di questa giornata di Serie A. Il Sassuolo di mister Grosso batte 2-0 il Milan di Allegri. Partita che parte bene già al 5′ per i padroni di casa, che trovano la rete del vantaggio con il capitano Berardi. Match che per gli ospiti sarà ulteriormente in salita dopo il minuto 24, quando arriva la seconda ammonizione e quindi cartellino rosso per il difensore rossonero Tomori. Da quel momento in poi il Milan, con un uomo in meno, non riuscirà a dimostrarsi pericolosa e il Sassuolo ne approfitterà al 47′ con il gol di Laurienté che chiuderà la gara.

Sassuolo pari con il Bologna e Milan a +6 sulla Roma

I neroverdi grazie a questi 3 punti guadagnati, vanno a pari merito con ilottavo a 49 punti e a 3 giornate dalla fine inseguonoa +6. La squadra diinvece con questo k.o. fuori casa, perde un po’ di vantaggio in vista corsa Champions e va solo a