Il Bologna su Dovbyk: l’ucraino piace molto a Tedesco

La Roma tratta con il Bologna per Dovbyk. Il club emiliano aspetta il sì dell’attaccante e valuta un prestito con diritto di riscatto.

Artem Dovbyk era un “pallino” già nell’inverno scorso. Poi, ieri, è intervenuta anche una telefonata di Domenico Tedesco a rafforzare la posizione del Bologna, ormai da diverse ore in prima fila per l’ucraino. Così scrive Vincenzo Di Schiavi sulle pagine della Gazzetta dello Sport, con l’affare Castro che procede da una parte e quello legato all’attaccante giallorosso dall’altra.

Dovbyk-Bologna, il sì del giocatore resta l’ultimo ostacolo

Perin rossoblù, tuttavia, c’è ancora da attendere il sì definitivo del giocatore, che era già stato inserito nella lista dei “papabili” nel caso in cui fosse partitoa gennaio. I dirigenti felsinei hanno ingaggiato una battaglia con almeno altri tre club per, seguito da un anno e osservato con particolare attenzione al. Ma la, si sa, ha altre possibilità: arriva e, in linea di massima, prende. Così gli emiliani hanno inevitabilmente ripreso i contatti con la società della

Dovbyk venne pagato 38,5 milioni di euro (più le commissioni). Quattro stagioni fa fu tra i grandi protagonisti della storica qualificazione del Girona in Champions League, trascinando la squadra al terzo posto della Liga dietro a Real Madrid e Barcellona e segnando 24 gol. Nell’estate successiva il trasferimento in Italia. Primo anno incoraggiante (17 reti, di cui 12 in campionato), poi il calo negli ultimi due, condizionati anche dagli infortuni.

L’affare potrebbe andare in porto sulla base di un prestito secco, con l’eventuale diritto di riscatto ancora in fase di discussione e che si aggirerebbe attorno ai 20 milioni di euro. L’ingaggio del centravanti ammonta invece a 3,5 milioni, di cui circa un milione e mezzo sarebbe a carico della Roma.