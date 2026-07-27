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Dybala e Malen, coppia d’assi

Lorenza Suriano
Pubblicato 9 ore fa il 27/07/2026 · ⏱ 2 min di lettura
Dybala e Malen, coppia d’assi

In attesa di rinforzi offensivi, Gasperini può contare su un’assoluta certezza: la grande intesa tra Dybala e Malen. I due si trovano a meraviglia.

Corriere dello Sport (G. D’Ubaldo) –  Contro il Cannes, che fa parte della flotta calcistica dei Friedkin, con Ryan in tribuna, la Roma ha compiuto un’altra tappa di avvicinamento al campionato, che comincia tra meno di un mese. Prima di entrare nel vivo del rodaggio con il ritiro in Galles, Gasperini è ancora senza alcuni titolari reduci dal Mondiale e dei nuovi acquisti che sta ancora aspettando.

Così si riparte dalle certezze della passata stagione: Dybala e Malen si ritrovano come si erano lasciati, prima che l’olandese andasse al Mondiale e l’argentino si legasse per un altro anno alla Roma. In campo si trovano a memoria, anche se nella passata stagione non hanno avuto tante occasioni di giocare insieme, considerato l’infortunio e la lunga assenza della Joya. Per Paulo due gol e un assist a Donny.

Dybala e Malen, che intesa

Dybala sta bene fisicamente, si è preparato durante l’estate, ha lavorato anche da solo per cominciare la nuova stagione nel migliore dei modi. Sa come innescare Malen, che si libera negli spazi stretti per ricevere l’assist del compagno. Nel tridente offensivo ieri è stato schierato Soulé a sinistra, la posizione per lui meno congeniale. Mati non è ancora in forma e ha faticato più degli altri. Il suo futuro è ancora incerto.

In attesa dei rinforzi che Gasp sta aspettando, dopo aver visto svanire Greenwood e Summerville, la Roma ha la certezza di un feeling collaudato nella coppia Dybala-Malen. Paulo ha sbloccato il risultato con una punizione magistrale. Ma non solo. Ha pressato, ha recuperato palloni e ha fatto sempre la scelta giusta. Nell’uno contro uno è tornato irresistibile. Si è visto anche dare aiuto in difesa. Malen ha confermato di vedere la porta, di avere un capacità straordinaria di liberarsi per il tiro.

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Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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