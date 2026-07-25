Roma, Salah-Eddine potrebbe non partire per il Galles

Nonostante la buona stagione in Olanda e il suo ritorno a Roma, Salah-Eddine non rientra nei piani di Gasperini e potrebbe essere escluso dal ritiro.

Secondo quanto riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, Anass Salah-Eddine potrebbe non rientrare nella lista dei convocati per il ritiro in Galles che inizierà il 31 agosto. Un indizio c’era già nella comunicazione della Roma riguardo al ritorno dei nazionali, dove era indicata la presenza del suo connazionale El Aynaoui, ma non la sua.

Il destino di Salah-Eddine

Il laterale mancino ha passato l’ultima stagione in prestito al, dove ha anche vinto il campionato. Gli olandesi non hanno esercitato il riscatto, non per mancanza di volontà ma perché non sono riusciti a trovare l’accordo col calciatore, e lui nel frattempo è partito per l’America. Lo scorso annoci mise poco a bocciarlo, il tempo di qualche allenamento e un infortunio alla caviglia, difficilmente ora cambierà idea.

La sua cessione sarebbe utile anche per un discorso legato al tema plusvalenze. La Roma conta infatti di incassare di più degli 8 milioni incassati dal PSV. Qualche settimana fa il Betis aveva manifestato interesse, ma l’obiettivo numero uno dei biancoverdi nel ruolo è sempre stato Fran Garcia.