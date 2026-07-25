Calciomercato, Atangana o Diarra per il dopo Koné

La Roma guarda già al dopo Manu Koné, sulla lista dei partenti. Si monitorano i profili di Valentin Atangana e Habib Diarra.

Secondo quanto riporta il giornalista Lorenzo Canicchio la Roma starebbe valutando le alternative in caso di partenza di Manu Koné, su cui è piombato il Manchester United. Il club inglese ha già avuto i primi contatti con il centrocampista francese, che ha aperto al trasferimento, e ora è pronto a convincere i giallorossi.

Si guarda ad Atangana e Diarra

Laavrebbe quindi messo gli occhi su, centrocampista ex Reims ora all’in Arabia Saudita. Il classe 2005 è desideroso di tornare in Europa.

Un’altra strada, più difficile, porta ad Habib Diarra, 22enne prelevato da Ghisolfi al Sunderland la scorsa estate per poco più di 30 milioni e autore di un mondiale convincente con la maglia del Senegal con 2 gol in 3 partite.