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Calciomercato, Atangana o Diarra per il dopo Koné

Lorenza Suriano
Pubblicato 1 giorno fa il 25/07/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Calciomercato, Atangana o Diarra per il dopo Koné

La Roma guarda già al dopo Manu Koné, sulla lista dei partenti. Si monitorano i profili di Valentin Atangana e Habib Diarra.

Secondo quanto riporta il giornalista Lorenzo Canicchio la Roma starebbe valutando le alternative in caso di partenza di Manu Koné, su cui è piombato il Manchester United. Il club inglese ha già avuto i primi contatti con il centrocampista francese, che ha aperto al trasferimento, e ora è pronto a convincere i giallorossi.

Si guarda ad Atangana e Diarra

La Roma avrebbe quindi messo gli occhi su Valentin Atangana, centrocampista ex Reims ora all’Al-Ahli in Arabia Saudita. Il classe 2005 è desideroso di tornare in Europa.

Un’altra strada, più difficile, porta ad Habib Diarra, 22enne prelevato da Ghisolfi al Sunderland la scorsa estate per poco più di 30 milioni e autore di un mondiale convincente con la maglia del Senegal con 2 gol in 3 partite.

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Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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