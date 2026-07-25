Calciomercato, difficile l’operazione Leao

La Roma gradisce il profilo di Rafael Leao, ma ad oggi non si tratta di un’operazione semplice né avanzata. Le attenzioni sono rivolte altrove.

Secondo quanto riporta Matteo Moretto nel suo ultimo video, non è calda la pista che porta la Roma a Rafael Leao. L’attaccante portoghese, come anticipato, è in uscita dal Milan ma al momento non ha ricevuto offerte particolarmente allettanti, anche se si è registrato l’interesse di Fenerbahce e Galatasaray. Nel mentre, comunque, il classe 99 partirà in ritiro con i rossoneri.

Leao, non si scalda l’operazione

La situazione è complessa anche per la, con i milanesi che chiedono 50-60 milioni di euro. Il giocatore interessa, ma le piste su cui sta lavorando sottotracciain questo momento sono altre. Tra queste non rientra