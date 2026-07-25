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La Roma ricorda Flora Viola

Lorenza Suriano
Pubblicato 3 giorni fa il 25/07/2026 · ⏱ 1 min di lettura
La Roma ricorda Flora Viola

La Roma celebra Flora Viola, moglie di Dino, che oggi avrebbe compiuto 105 anni. Donna Flora è stata anche presidentessa.

Con un post sul proprio profilo X la Roma ricorda Flora Viola, che nasceva oggi nel 1921. Donna Flora, com’era conosciuta affettuosamente dalla tifoseria, rimane una grande figura della storia giallorossa. Dirigente e presidentessa, nonché moglie del presidente Dino Viola, sotto la cui proprietà la società capitolina vinse diversi trofei tra cui uno scudetto e raggiunse una finale di Coppa dei Campioni, forse il punto più alto di questi novantanove anni. Lo scorso anno le è stata dedicata anche una puntata di AS Roma Podcast.

Flora Viola per la Roma

Personaggio forte e rassicurante, la signora Viole assunse la presidenza romanista nel 1991 alla morte del marito, diventando la prima donna a capo di una squadra italiana. Quella stagione si chiuse con la vittoria della Coppa Italia e il passaggio di proprietà nelle mani di Pietro Ciarrapico.

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Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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