La Roma celebra Flora Viola, moglie di Dino, che oggi avrebbe compiuto 105 anni. Donna Flora è stata anche presidentessa.

Con un post sul proprio profilo X la Roma ricorda Flora Viola, che nasceva oggi nel 1921. Donna Flora, com’era conosciuta affettuosamente dalla tifoseria, rimane una grande figura della storia giallorossa. Dirigente e presidentessa, nonché moglie del presidente Dino Viola, sotto la cui proprietà la società capitolina vinse diversi trofei tra cui uno scudetto e raggiunse una finale di Coppa dei Campioni, forse il punto più alto di questi novantanove anni. Lo scorso anno le è stata dedicata anche una puntata di AS Roma Podcast.

Flora Viola per la Roma

Personaggio forte e rassicurante, la signoraassunse la presidenza romanista nel 1991 alla morte del marito, diventando la prima donna a capo di una squadra italiana. Quella stagione si chiuse con la vittoria dellae il passaggio di proprietà nelle mani di