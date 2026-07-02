Roma-Greenwood, avanti tutta. Nuovi contatti per chiudere in fretta

Mason Greenwood resta l’obiettivo primario della Roma. Contatti tra le due società nelle ultime ore, a 50 milioni totali si può chiudere.

Corriere della Sera (S.Valdarchi) – Roma-Greenwood si può fare. Archiviata o quantomeno rimandata la questione plusvalenze, a Trigoria si è aperta una nuova fase del mercato e il ds D’Amico è al lavoro per consegnare a Gasperini l’esterno del Marsiglia, come primo regalo dell’estate. L’interesse è noto da tempo, ma la novità è rappresentata dai passi in avanti nei discorsi tra i club. La Roma e il padre-agente di Greenwood hanno raggiunto da settimane un’intesa di massima, sulla base di un contratto da 4,5 milioni di euro netti all’anno più bonus. Al di là del fattore economico, Mason è stato convinto anche da un contatto diretto avuto con Gasp, che vede nell’inglese l’uomo della possibile svolta per il suo reparto offensivo.

Greenwood, cosa chiede il Marsiglia

Il club francese, che ieri ha annunciatocome nuovo allenatore, è partito da una valutazione di 55 milioni. Una cifra che serve all’OM per generare una plusvalenza sufficiente, considerando che il 40% dell’incasso è da riconoscere allo United. Nei contatti recenti tra le due società, però, la richiesta si è abbassata a quota 50 milioni. Da Trigoria offerte ufficiali non ne sono arrivate, maappena capiti i margini di manovra si muoverà. L’intenzione dei giallorossi è di mettere sul piatto 40 milioni più bonus. A 45 milioni, più bonus, si può chiudere l’affare e l’augurio è quello di consegnare l’attaccante inglese anel minor tempo possibile, anche per evitare l’inserimento del

I turchi possono garantirgli uno stipendio da 5 milioni netti, ma difficilmente potranno assecondare il Marsiglia. Non c’è da perdere tempo, quindi, e sono attesi sviluppi già nei prossimi giorni. Anche per dare modo a Gasp di lavorare con Greenwood dall’inizio della preparazione, con il tecnico che ha dato appuntamento alla squadra lunedì 13 luglio, per il raduno.