ULTIM'ORA
Roma, Alessandro Romano verso il Cagliari: accordo raggiunto, manca solo l’annuncio Roma, Pisilli è incedibile: servono almeno 40 milioni per aprire una trattativa Roma, giorni decisivi per il mercato: Ed Shipley atteso a Trigoria Arriva la Football Race al Centro Commerciale Casilino! Bruno Conti saluta la Roma dopo una vita in giallorosso: “È arrivato il momento di fermarmi” Calciomercato Roma, si complica il passaggio di Romano al Cagliari Conti verso l’addio alla Roma, ma il club prova a trattenerlo La Roma para la Juve su Svilar Da Bruno Conti a Pellegrini in tanti sono “liberi” da oggi Roma e Uefa: Nyon permette lo slittamento a fine luglio
CALCIOMERCATO

Roma, giorni decisivi per il mercato: Ed Shipley atteso a Trigoria

Redazione
Pubblicato 1 ora fa il 01/07/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Roma, giorni decisivi per il mercato: Ed Shipley atteso a Trigoria

La Roma si avvicina a una fase cruciale della sessione estiva di calciomercato. Con il raduno della squadra in programma il 13 luglio, la dirigenza è al lavoro per accelerare le operazioni in entrata e mettere a disposizione di Gian Piero Gasperini i primi rinforzi richiesti dal nuovo tecnico. In questo scenario è previsto l’arrivo nella Capitale di Ed Shipley, stretto collaboratore della famiglia Friedkin, la cui presenza potrebbe risultare determinante per definire le prossime mosse del club.

Shipley a Roma per pianificare le prossime operazioni

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, Ed Shipley sarà nei prossimi giorni a Trigoria per seguire da vicino l’evoluzione del mercato giallorosso. Dopo la chiusura del bilancio al 30 giugno, la società è chiamata a stabilire il budget disponibile e le priorità per completare la rosa in vista della nuova stagione.

L’obiettivo è quello di consegnare a Gasperini almeno un volto nuovo già all’inizio del ritiro, così da permettere all’allenatore di iniziare il lavoro con alcuni dei profili individuati.

#asr #asroma #Friedkin #Roma

Giornalista sportivo appassionato di calcio.

182526 articoli

ARTICOLI CORRELATI