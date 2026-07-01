Roma, giorni decisivi per il mercato: Ed Shipley atteso a Trigoria

Il collaboratore della famiglia Friedkin arriverà nella Capitale per seguire da vicino le strategie giallorosse: Greenwood resta il primo obiettivo
La Roma si avvicina a una fase cruciale della sessione estiva di calciomercato. Con il raduno della squadra in programma il 13 luglio, la dirigenza è al lavoro per accelerare le operazioni in entrata e mettere a disposizione di Gian Piero Gasperini i primi rinforzi richiesti dal nuovo tecnico. In questo scenario è previsto l’arrivo nella Capitale di Ed Shipley, stretto collaboratore della famiglia Friedkin, la cui presenza potrebbe risultare determinante per definire le prossime mosse del club.
Shipley a Roma per pianificare le prossime operazioni
Secondo quanto riportato da Il Messaggero, Ed Shipley sarà nei prossimi giorni a Trigoria per seguire da vicino l’evoluzione del mercato giallorosso. Dopo la chiusura del bilancio al 30 giugno, la società è chiamata a stabilire il budget disponibile e le priorità per completare la rosa in vista della nuova stagione.
L’obiettivo è quello di consegnare a Gasperini almeno un volto nuovo già all’inizio del ritiro, così da permettere all’allenatore di iniziare il lavoro con alcuni dei profili individuati.