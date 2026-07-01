Roma, giorni decisivi per il mercato: Ed Shipley atteso a Trigoria

Shipley a Roma per pianificare le prossime operazioni

Lasi avvicina a una fase cruciale della sessione estiva di calciomercato. Con il raduno della squadra in programma il, la dirigenza è al lavoro per accelerare le operazioni in entrata e mettere a disposizione dii primi rinforzi richiesti dal nuovo tecnico. In questo scenario è previsto l’arrivo nelladi Ed Shipley, stretto collaboratore della famiglia Friedkin, la cui presenza potrebbe risultare determinante per definire le prossime mosse del club.

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, Ed Shipley sarà nei prossimi giorni a Trigoria per seguire da vicino l’evoluzione del mercato giallorosso. Dopo la chiusura del bilancio al 30 giugno, la società è chiamata a stabilire il budget disponibile e le priorità per completare la rosa in vista della nuova stagione.

L’obiettivo è quello di consegnare a Gasperini almeno un volto nuovo già all’inizio del ritiro, così da permettere all’allenatore di iniziare il lavoro con alcuni dei profili individuati.