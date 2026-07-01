La Roma para la Juve su Svilar

La Roma ha deciso di non sacrificare Svilar facendo felice Gasperini. Ora a Trigoria si valuteranno le operazioni mirate in entrata.

Corriere della Sera (D.Stoppini) – Si può raccontare un po’ di tutto, in tempi di mercato le narrazioni sono sempre più di mille. Però dopo la folle giornata di ieri è giusto mettere in fila un po’ di cose. La prima: l’offerta della Juventus per Mile Svilar c’è stata. L’Inter 4 giorni fa si era limitata a una richiesta di informazioni, dai bianconeri invece un tentativo vero e proprio strutturato con due possibili finali: una proposta solo economica di 40 milioni comprensivi di bonus. Oppure l’idea di uno scambio con Koopmeiners, in uscita da Torino.

Il mercato senza cedere Svilar

I Friedkin hanno deciso di tenere la barra dritta e di non svendere i gioielli, convinti di presentarsi alla Uefa in autunno con l’idea di andare incontro a una forte multa, ma non a sanzioni clamorose come l’esclusione dalle coppe. E qui si arriva al piano sportivo, che è di tutt’altra natura, estremamente positivo. Gasperini ha mantenuto — a patto che i rinnovi poi vengano concretizzati – un organico che è arrivato terzo e sul quale ora può pensare di aggiungere solo innesti mirati, in primis Greenwood e un esterno di fascia in stile Wesley. Certo, da ora in avanti non si possono escludere cessioni, ma a questo punto la scelta sarà anche tecnica e non solo economica. E presto si capirà quanto le mancate cessioni incideranno sul mercato.

La seconda ipotesi è stata subito scartata dal club giallorosso. La prima è invece stata valutata dagli uomini dei conti di Trigoria e ovviamente dai, che poi nel pomeriggio hanno comunicato il loro no. Una chiusura che ha reso felice Gian Piero, non certo entusiasta rispetto all’ipotesi di cessione, visto che tra tutti i potenziali addiiera considerato il giocatore meno sacrificabile di tutti. Diffidare dalle ricostruzioni fantasiose: la Roma aveva bisogno di vendere.