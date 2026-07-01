Attenzione, attenzione! Arriva la Football Race al Centro Commerciale Casilino!

Dal 3 luglio al 2 agosto, mettiti alla prova sul campo di Rapid Football!

Il torneo è aperto a ragazzi e ragazze dai 9 anni in su, e la partecipazione è completamente gratuita!

Tutte le regole del gioco le trovi in galleria e sul sito Internet.

Coppe per le prime tre squadre e una medaglia per tutti i partecipanti!

Le iscrizioni sono già aperte: passa in galleria e scendi in campo!

Football Race. Solo al Centro Commerciale Casilino!