Roma e Uefa: Nyon permette lo slittamento a fine luglio

Per via del mondiale la Uefa concede alla Roma e a tutte le altre squadre di far risultare le plusvalenze ottenute fino al 30 luglio nel bilancio in chiusura.

Corriere dello Sport (G.Marota) – Il mancato rispetto del settlement agreement al 30 giugno è ormai realtà certificata. La Roma non ha raggiunto l’obiettivo di contenere le perdite entro i 60 milioni nel triennio sotto osservazione dell’Uefa proprio perché ha deciso di non rinunciare a cuor leggero ai totem della squadra. L’alternativa a una multa salatissima, che può oscillare tra i 10 e i 15 milioni di euro a seconda della distanza dal target fissato da Nyon, con annessa restrizione alla composizione della rosa da 25 a 22 elementi, però esiste ed è concreta. L’Uefa ha dato infatti la possibilità a tutte le squadre attenzionate di usufruire di una proroga fino al 30 luglio, visto che il Mondiale in corso negli Stati Uniti, in Canada e in Messico rappresenta un ostacolo – anche in termini di distanza – alla chiusura entro fine giugno delle varie trattative.

La Roma può mettere le plusvalenze in questo bilancio fino al 30 luglio