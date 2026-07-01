ULTIM'ORA
Roma, Alessandro Romano verso il Cagliari: accordo raggiunto, manca solo l’annuncio Roma, Pisilli è incedibile: servono almeno 40 milioni per aprire una trattativa Roma, giorni decisivi per il mercato: Ed Shipley atteso a Trigoria Arriva la Football Race al Centro Commerciale Casilino! Bruno Conti saluta la Roma dopo una vita in giallorosso: “È arrivato il momento di fermarmi” Calciomercato Roma, si complica il passaggio di Romano al Cagliari Conti verso l’addio alla Roma, ma il club prova a trattenerlo La Roma para la Juve su Svilar Da Bruno Conti a Pellegrini in tanti sono “liberi” da oggi Roma e Uefa: Nyon permette lo slittamento a fine luglio
NEWS

Roma e Uefa: Nyon permette lo slittamento a fine luglio

Redazione
Pubblicato 6 ore fa il 01/07/2026 · ⏱ 2 min di lettura
Roma e Uefa: Nyon permette lo slittamento a fine luglio

Per via del mondiale la Uefa concede alla Roma e a tutte le altre squadre di far risultare le plusvalenze ottenute fino al 30 luglio nel bilancio in chiusura.

Corriere dello Sport (G.Marota) – Il mancato rispetto del settlement agreement al 30 giugno è ormai realtà certificata. La Roma non ha raggiunto l’obiettivo di contenere le perdite entro i 60 milioni nel triennio sotto osservazione dell’Uefa proprio perché ha deciso di non rinunciare a cuor leggero ai totem della squadra. L’alternativa a una multa salatissima, che può oscillare tra i 10 e i 15 milioni di euro a seconda della distanza dal target fissato da Nyon, con annessa restrizione alla composizione della rosa da 25 a 22 elementi, però esiste ed è concreta. L’Uefa ha dato infatti la possibilità a tutte le squadre attenzionate di usufruire di una proroga fino al 30 luglio, visto che il Mondiale in corso negli Stati Uniti, in Canada e in Messico rappresenta un ostacolo – anche in termini di distanza – alla chiusura entro fine giugno delle varie trattative.

La Roma può mettere le plusvalenze in questo bilancio fino al 30 luglio

Per usufruire di questa flessibilità non è necessaria una richiesta ufficiale, basta infatti informare l’organo di controllo di Nyon, piuttosto attivo in questi giorni come dimostrano le varie sanzioni comunicate. All’Uefa, tutto sommato, non cambia molto: la confederazione europea monitorerà infatti le perdite aggregate a ottobre, quando i bilanci delle società verranno depositati. In teoria, quindi, i club avrebbero tutto il tempo per negoziare l’entità della sanzione e, prima ancora, spostare la scadenza alla fine di luglio per avere più margine operativo.

Lo slittamento varrebbe soltanto per le plusvalenze: gli acquisti di luglio, in sostanza, non finirebbero nel computo delle spese ma risulterebbero nel bilancio successivo, quello da consegnare alla fine della stagione 2026-27. Più ci si avvicina all’obiettivo, più la sanzione (da scontare nel 2027-28) sarà meno pesante. Ecco perché ogni giorno vale oro e ogni piccola cessione conta.

#AS Roma #asr #Roma #Serie A

Giornalista sportivo appassionato di calcio.

182526 articoli

ARTICOLI CORRELATI