Conti verso l’addio alla Roma, ma il club prova a trattenerlo

Ieri è finita ufficialmente l’era di Bruno Conti alla Roma, leggenda del club da giocatore e dirigente. I Friedkin, però, lo vogliono per il centenario.

Il Tempo (G.Turchetti) – È finita un’era, ma non è ancora detta l’ultima parola. Perché i Friedkin stanno portando avanti da tempo un lavoro ai fianchi per convincere Bruno Conti a restare alla Roma. Il contratto, intanto, dice che ieri è stato l’ultimo giorno di «Marazico», nel mondo giallorosso. Un’avventura iniziata più di cinquant’anni fa come giovane promessa e conclusa da leggenda. Una scelta che nasce dalla volontà, all’età di settantuno anni, di dedicarsi alla famiglia e riposare dopo la dura battaglia contro il tumore al polmone. Anche se è innegabile che Conti aspirasse ad un ruolo più centrale in quel settore giovanile a cui ha dedicato la seconda parte della sua esperienza romanista.

I Friedkin vogliono trattenere Bruno Conti per il centenario

L’ultimo contratto, invece, gli affidava la responsabilità dei ragazzi dai quattordici anni in giù. Il club giallorosso ha provato in più occasioni a fargli cambiare idea, ma l’opera di convincimento, portata avanti soprattutto dall’ex senior advisor Claudio Ranieri, non ha sortito gli effetti sperati. Nell’ultimo anno, inoltre, si è instaurato un ottimo rapporto con Gian Piero Gasperini. I Friedkin, allora, non sono intenzionati ad alzare bandiera bianca. I dialoghi sono ancora in corso.

L’idea della proprietà americana sarebbe quella di offrire a Conti un incarico meno impegnativo e più conciliabile con le sue esigenze, con la sua vita privata. Anche perché la prossima stagione accompagnerà il club verso i suoi cento anni di storia e i Friedkin, per le celebrazioni, vogliono contare su chi ne ha vissuti più della metà.