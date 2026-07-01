Da Bruno Conti a Pellegrini in tanti sono “liberi” da oggi

La data simbolica del 30 giugno ha portato a una serie di scadenze contrattuali. Dybala e Celik vicini al rinnovo, Pellegrini in attesa. Bruno Conti saluta.

Il Messaggero (D.Aloisi) – Celik, Pellegrini e Dybala – almeno ufficialmente – da oggi sono senza squadra. Scaduti i contratti, ma il futuro è a tinte giallorosse per tutti e tre. Il più vicino alla firma è il turco che ha accettato un triennale da poco meno di 3 milioni a stagione. A un passo dalla fumata bianca Paulo che attende solamente l’ultimo sì dei Friedkin mentre per Lorenzo i tempi rischiano di essere più lunghi.

Pellegrini vuole restare, Conti va via

Saluta anche Bruno Conti dopo 53 anni passati in giallorosso tra calcio giocato e il lavoro eccezionale come responsabile del settore giovanile. Oggi un pranzo di saluto a Trigoria, presenti anche Falcao e Lino Banfi.

In settimana potrebbe esserci l’atteso incontro trae il procuratore, la volontà del giocatore è di rimanere ma le parti devono mettersi a tavolino e discutere i dettagli dell’accordo.