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Da Bruno Conti a Pellegrini in tanti sono “liberi” da oggi

Redazione
Pubblicato 5 ore fa il 01/07/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Da Bruno Conti a Pellegrini in tanti sono “liberi” da oggi

La data simbolica del 30 giugno ha portato a una serie di scadenze contrattuali. Dybala e Celik vicini al rinnovo, Pellegrini in attesa. Bruno Conti saluta.

Il Messaggero (D.Aloisi)Celik, Pellegrini e Dybala – almeno ufficialmente – da oggi sono senza squadra. Scaduti i contratti, ma il futuro è a tinte giallorosse per tutti e tre. Il più vicino alla firma è il turco che ha accettato un triennale da poco meno di 3 milioni a stagione. A un passo dalla fumata bianca Paulo che attende solamente l’ultimo sì dei Friedkin mentre per Lorenzo i tempi rischiano di essere più lunghi.

Pellegrini vuole restare, Conti va via

In settimana potrebbe esserci l’atteso incontro tra D’Amico e il procuratore, la volontà del giocatore è di rimanere ma le parti devono mettersi a tavolino e discutere i dettagli dell’accordo.

Saluta anche Bruno Conti dopo 53 anni passati in giallorosso tra calcio giocato e il lavoro eccezionale come responsabile del settore giovanile. Oggi un pranzo di saluto a Trigoria, presenti anche Falcao e Lino Banfi.
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Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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