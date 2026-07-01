Bruno Conti saluta la Roma dopo una vita in giallorosso: “È arrivato il momento di fermarmi”

Lo storico dirigente e simbolo del club conferma la separazione da Trigoria: dopo la scadenza del contratto ha scelto di dedicarsi alla famiglia e alla propria salute
L’annuncio dell’addio
Bruno Conti ha confermato la separazione dalla Roma dopo la scadenza del suo contratto, raccontando le emozioni vissute nel lasciare il centro sportivo di Trigoria.
«Penso che a tutto ci sia un inizio e una fine. È chiaro che oggi andando via da Trigoria e togliendo tutto quello che c’era in ufficio c’è stata tanta emozione anche con tutti i dipendenti presenti. Ho deciso questo perché a 71 anni siamo un po’ vecchi, voglio godermi la mia salute, mia moglie e la mia famiglia (scoppia in lacrime, ndr)».
Parole che raccontano il forte legame con la Roma e la difficoltà di salutare un ambiente che ha rappresentato gran parte della sua vita, ma anche la volontà di aprire una nuova fase personale, dedicando più tempo agli affetti e al proprio benessere.