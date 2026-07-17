Calciomercato Roma, Summerville sempre più vicino: manca solo l’intesa con il West Ham

Accordo con l’esterno olandese ormai a un passo: i giallorossi preparano l’affondo decisivo

La Roma è pronta ad accelerare per Crysencio Summerville, individuato da Gian Piero Gasperini come il principale rinforzo per il reparto offensivo. Dopo settimane di contatti e confronti con l’entourage del calciatore, la trattativa sembra essere entrata nella fase decisiva. Secondo gli ultimi aggiornamenti riportati da Matteo Moretto, il club giallorosso sarebbe ormai molto vicino a trovare l’intesa definitiva con l’esterno olandese. Una volta raggiunto l’accordo sul contratto, la dirigenza potrà concentrarsi sul negoziato con il West Ham per definire il trasferimento.

La Roma prepara l’offerta

L’operazione dovrebbe aggirarsi intorno ai 45 milioni di euro, cifra che la società capitolina sarebbe pronta a investire per assicurarsi uno dei profili più apprezzati dal nuovo allenatore.

Nei giorni scorsi gli agenti del calciatore sono stati a Roma per incontrare la dirigenza e approfondire i dettagli dell’intesa economica. Le parti hanno continuato a lavorare per ridurre le distanze emerse nelle settimane precedenti, quando le richieste dell’entourage erano considerate troppo elevate. Il Mondiale disputato dall’olandese ha ulteriormente aumentato l’interesse nei suoi confronti, ma la Roma non ha mai smesso di considerarlo una priorità. Già dallo scorso gennaio Gasperini aveva indicato Summerville come uno dei rinforzi ideali per il proprio sistema di gioco.

Gasperini aspetta il primo grande rinforzo

Dopo il mancato arrivo di Mason Greenwood, la società ha deciso di concentrare tutte le proprie energie sull’esterno del West Ham. L’obiettivo è chiudere l’operazione nel più breve tempo possibile, evitando che altri club possano inserirsi nella trattativa.