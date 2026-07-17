Roma, mercato ancora fermo: tra rinnovi in sospeso e trattative bloccate cresce l’attesa

Gasperini aspetta rinforzi, ma il club procede con cautela tra decisioni rinviate e operazioni ancora da definire

A pochi giorni dall’inizio della preparazione estiva, il mercato della Roma continua a vivere una fase di sostanziale immobilismo. Mentre Gian Piero Gasperini ha iniziato il lavoro a Trigoria con l’obiettivo di costruire la squadra per la nuova stagione, la dirigenza non ha ancora completato le operazioni considerate prioritarie dal tecnico. L’unica novità ufficiale riguarda il prolungamento del contratto di Paulo Dybala, arrivato al termine di una trattativa durata diverse settimane. Situazione differente, invece, per Zeki Celik: quando sembrava ormai vicino il rinnovo con i giallorossi, il terzino turco ha scelto di accettare la proposta della Juventus, lasciando la società capitolina senza la possibilità di trattenerlo.

Resta aperto anche il capitolo Lorenzo Pellegrini. I contatti tra le parti proseguono, ma l’intesa definitiva non è stata ancora raggiunta. Un tema che alimenta interrogativi tra i tifosi, soprattutto considerando quanto il tecnico ritenga importante preservare l’ossatura della squadra.

Operazioni rallentate e poche novità sul fronte acquisti

La strategia del club continua a essere orientata verso una gestione attenta dei costi. Il contenimento del monte ingaggi e la ricerca di un equilibrio economico stanno influenzando sia i rinnovi sia le trattative per i nuovi innesti. Dalla conclusione del campionato, diversi dossier sono rimasti aperti e soltanto quello relativo a Dybala è arrivato alla definizione. Sul fronte del mercato in entrata, dopo il mancato arrivo di Mason Greenwood, la Roma ha valutato numerosi profili senza però chiudere alcuna operazione. Anche sul versante delle cessioni la situazione è rimasta pressoché invariata, nonostante le indiscrezioni che coinvolgono Manu Koné e Matías Soulé.

Nel frattempo Gasperini ha ribadito pubblicamente la necessità di accelerare i tempi.

“Il mercato è fatto di velocità e risposte immediate, come è successo a gennaio. La loro presenza (Friedkin ndr) è sicuramente determinante. Ci auguriamo di rinforzare questa squadra e dare risposte all’entusiasmo di una città che in poche ore ha fatto tantissimi abbonamenti”.

Attese e aspettative in vista della nuova stagione

L’arrivo di Tony D’Amico alla direzione sportiva ha rappresentato un cambiamento importante nell’organizzazione del club, ma la fase di transizione ha inevitabilmente inciso sulla pianificazione del mercato. Le tempistiche legate all’insediamento del nuovo dirigente e alla riorganizzazione dell’area sportiva hanno rallentato l’avvio delle operazioni.