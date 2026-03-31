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Roma, oggi la ripresa. Soulé spinge: vuole esserci contro l’Inter

Redazione
Pubblicato 18 secondi fa il 31/03/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Roma, oggi la ripresa. Soulé spinge: vuole esserci contro l’Inter

IL MESSAGGERO (Daniele Aloisi) – Archiviati i tre giorni di riposo, si riaprono i cancelli di Trigoria, dopo che Gasperini ha scelto di concederne uno in più per alleggerire la pressione in vista del big match contro l’Inter. Oggi pomeriggio dunque la ripresa, ancora una volta senza i nazionali che torneranno domani.

Nessun problema per Hermoso che si era allenato con una vistosa fasciatura al polpaccio. A San Siro guiderà la difesa e prima della fine della stagione rinnoverà il contratto.

Per Soulé inizia invece il conto alla rovescia. L’argentino non si è fermato neanche in questi giorni: allenamenti in palestra e trattamenti speciali insieme al suo preparatore atletico. È tornato a calciare in porta e se le risposte saranno positive in questa settimana verrà convocato.

Prosegue anche il recupero di Dybala, con l’argentino che vuole farsi trovare pronto per il rush finale. La Joya ha in mente di tornare in campo già nel mese di aprile, magari per BolognaRoma, partita in cui si rivedrà Koné.

#asr #asroma #matias soulé

Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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