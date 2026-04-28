Caso Rocchi, colpo di scena nell’inchiesta: rinuncia all’interrogatorio e indagine sempre più delicata

Il fronte giudiziario legato al mondo arbitrale continua ad arricchirsi di sviluppi che tengono alta l’attenzione.

AIA, Rocchi rinuncia all’interrogatorio

L’inchiesta per presunta frode sportiva, che coinvolge diversi vertici della direzione arbitrale italiana, entra in una fase ancora più delicata dopo le ultime decisioni difensive. Al centro della vicenda c’è Gianluca Rocchi, ex designatore arbitrale, che non si presenterà davanti al pubblico ministero di Milano Maurizio Ascione il prossimo 30 aprile. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, la scelta di rinunciare all’interrogatorio sarebbe arrivata su indicazione del legale Antonio D’Avirro, che ha spiegato come non vi siano ancora le condizioni per affrontare il confronto con gli inquirenti in modo completo.

, che si era già autosospeso dopo l’avviso di garanzia, è al centro di un fascicolo che ipotizza presunte interferenze in alcune decisioni arbitrali, tra cui un episodioin. L’indagine si allarga anche ad altri filoni, compresi presunti incontri e contatti sotto esame della Procura, come quello ipotizzato a

Nel frattempo cresce l’attenzione anche su Andrea Gervasoni, coinvolto come supervisore VAR e che avrebbe manifestato disponibilità a collaborare con gli investigatori. Un elemento che potrebbe aprire nuovi scenari in un’inchiesta che, passo dopo passo, si sta rivelando sempre più complessa e destinata ad avere ulteriori sviluppi nelle prossime settimane.