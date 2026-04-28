Malen, l’alieno della Serie A: l’attaccante che gioca un calcio diverso

In un campionato sempre più tattico e povero di grandi finalizzatori, l’arrivo di Donyell Malen ha riportato una sensazione quasi dimenticata: quella di un attaccante capace di rendere tutto più semplice, veloce e diretto.

Malen, talento fuori scala o contesto perfetto?

Pagine Romaniste (G. Rufino) – L’impatto diinè sembrato subito fuori scala: in un torneo dove gli attaccanti faticano (eccezion fatta per), lui ha segnato con continuità, migliorando anche la pericolosità della. I paragoni consono esagerati, ma rendono l’idea di un giocatore che vive per attaccare la porta, trasformando ogni azione in un’occasione.

La sua forza sta nell’unione di smarcamenti intelligenti, repertorio completo e intensità mentale.crea spazi con il tempismo, sa fare tutto (profondità, tiro con entrambi i piedi, uno contro uno) e soprattutto lo fa prima degli altri. Non è dominante in una singola qualità, ma è imprevedibile. Lo si era visto ale a tratti al, dove veniva chiamato “roller coaster” proprio perché alternava grandi momenti a fasi più opache.

Il vero nodo è la continuità: tra Aston Villa e nazionale, anche dietro gerarchie con Memphis Depay, ha già vissuto cali legati a forma e fiducia. E la Serie A, storicamente, tende ad adattarsi agli attaccanti. Se le difese prenderanno le misure o la Roma non lo sosterrà, una flessione è possibile. Ma intanto Malen ha già rotto un equilibrio: ha riportato in Italia un attaccante che non aspetta il gioco, lo accelera. E questo, oggi, lo fa sembrare diverso da tutti gli altri.