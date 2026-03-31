Verso l’Inter, Angeliño può sperare

CORRIERE DELLO SPORT (Giorgio Marota) – Con l’infortunio di Wesley, in vista dell’Inter, la Roma dovrà trovare un calciatore per la fascia sinistra, dove Tsimikas non è mai stato in prima fila, Rensch ha giocato da adattato e Angeliño è sempre rimasto a guardare a causa dei problemi di salute che lo hanno messo ko da ottobre a marzo.In questo lungo periodo di inattività lo spagnolo si è allenato per tanto tempo da solo, poi ha ritrovato pian piano il gruppo, ma complessivamente i minuti in campo sono stati appena 22, 15 dei quali contro il Lecce prima della sosta. Oggi, alla ripresa dopo tre giorni di riposo, Gasperini valuterà quindi le sue condizioni, insieme a quelle di Soulé e Hermoso: il primo in ripresa dopo lo stop per la pubalgia e il secondo leggermente sofferente per un problema al polpaccio. Se darà garanzie nei cinque allenamenti che mancano all’appuntamento di San Siro, potrebbe anche candidarsi per giocare.