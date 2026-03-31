Verso l’Inter, Angeliño può sperare

CORRIERE DELLO SPORT (Giorgio Marota) – Con l’infortunio di Wesley, in vista dell’Inter, la Roma dovrà trovare un calciatore per la fascia sinistra, dove Tsimikas non è mai stato in prima fila, Rensch ha giocato da adattato e Angeliño è sempre rimasto a guardare a causa dei problemi di salute che lo hanno messo ko da ottobre a marzo.

In questo lungo periodo di inattività lo spagnolo si è allenato per tanto tempo da solo, poi ha ritrovato pian piano il gruppo, ma complessivamente i minuti in campo sono stati appena 22, 15 dei quali contro ilprima della sosta.

Oggi, alla ripresa dopo tre giorni di riposo,valuterà quindi le sue condizioni, insieme a quelle di: il primo in ripresa dopo lo stop per la pubalgia e il secondo leggermente sofferente per un problema al polpaccio. Se darà garanzie nei cinque allenamenti che mancano all’appuntamento di, potrebbe anche candidarsi per giocare.