Roma, Gasperini alza la voce: summit urgente con Friedkin per il futuro

Il finale di stagione non è solo una corsa agli obiettivi, ma anche il momento in cui si gettano le basi per il domani.

Roma, Gasperini chiede una riunione con i Friedkin

In casa Roma, la programmazione sta diventando una priorità assoluta, tra decisioni tecniche e assetti societari ancora da definire. Secondo quanto riportato da Te La Do Io Tokyo su Teleradiostereo, Gian Piero Gasperini avrebbe chiesto un incontro urgente con Dan Friedkin. Il tecnico vuole un confronto diretto, faccia a faccia, per chiarire ogni aspetto legato alla prossima stagione, evitando soluzioni a distanza e accelerando i tempi su dossier considerati fondamentali.

Sul tavolo ci sono temi pesanti: dalla scelta del nuovo direttore sportivo, vista la probabile separazione con, fino alle garanzie sul budget di mercato e all’organizzazione del ritiro estivo. Il rinvio della recente visita diha aumentato l’urgenza del vertice, condeciso a ottenere risposte rapide per costruire unaall’altezza delle ambizioni future.