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Calciomercato Roma, il piano per ottenere gli 80 milioni di plusvalenze

Redazione
Pubblicato 4 giorni fa il 22/04/2026 · ⏱ 2 min di lettura
Calciomercato Roma, il piano per ottenere gli 80 milioni di plusvalenze

La Roma finito il campionato dovrà affrontare un’estate di rivoluzione, tra rinnovi e cessioni, ma senza snaturare troppo la base della rosa.

Per rientrare nei parametri imposti dalla UEFA e finanziare le operazioni in entrata, in casa giallorossa, si sta valutando la possibilità di cedere alcuni dei pezzi più importanti della rosa. Come riferisce Il Corriere dello Sport, tra i nomi sotto osservazione ci sono SvilarNdicka Pisilli: tre plusvalenze piene, dato che i primi due sono arrivati a parametro zero, mentre il terzo è cresciuto nel vivaio giallorosso. A questi si aggiunge anche Manu Koné, da tempo seguito dall’Inter.

La Roma vuole vendere ma Gasp no

Tuttavia, una rivoluzione così ampia comporterebbe rischi evidenti. Smantellare l’ossatura forte della squadra significherebbe ripartire quasi da zero, perdendo certezze e approcciandosi ad una nuova stagione con prospettive non troppo diverse da questa corrente.

Gasperini, in questo senso, ha tracciato una linea chiara: sì alle cessioni, ma senza stravolgere completamente il gruppo. L’idea è quella di sacrificare al massimo uno o due elementi. Secondo Il Messaggero, la società dovrà racimolare circa 80 milioni di plusvalenze entro giugno. Il calciomercato della Roma inizierà così con la necessità di raccogliere la cifra necessaria, sfruttando i calciatori in prestito (da Baldanzi a Salah-Eddine passando per Shomurodov) e cedendo uno o due big.

#asr #asroma #Roma

Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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