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Roma-Fiorentina, Olimpico bollente: presenti quasi 60mila tifosi

Redazione
Pubblicato 5 ore fa il 28/04/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Roma-Fiorentina, Olimpico bollente: presenti quasi 60mila tifosi

L’entusiasmo del pubblico giallorosso non si ferma e accompagna la Roma nel momento decisivo della stagione.

Roma, Olimpico verso il sold out

Anche per una sfida tutt’altro che banale, l’Olimpico si prepara a vestire l’abito delle grandi occasioni, confermando ancora una volta il legame fortissimo tra squadra e tifosi. In vista del match contro la Fiorentina, in programma lunedì, sono già stati staccati circa 57mila biglietti. Un dato che racconta meglio di qualsiasi parola la voglia di esserci e sostenere la squadra in un passaggio cruciale del campionato. Il penultimo impegno casalingo rischia così di trasformarsi in un’altra notte da brividi.

Il traguardo del tutto esaurito è ormai a portata di mano, con la concreta possibilità di sfondare quota 60mila spettatori. Numeri da grande evento, che rientrano nella tradizione delle serate dell’Olimpico, dove la spinta del tifo romanista rappresenta spesso un fattore decisivo.

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Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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