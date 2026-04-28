Roma-Fiorentina, Olimpico bollente: presenti quasi 60mila tifosi

L’entusiasmo del pubblico giallorosso non si ferma e accompagna la Roma nel momento decisivo della stagione.

Roma, Olimpico verso il sold out

Anche per una sfida tutt’altro che banale, l’Olimpico si prepara a vestire l’abito delle grandi occasioni, confermando ancora una volta il legame fortissimo tra squadra e tifosi. In vista del match contro la Fiorentina, in programma lunedì, sono già stati staccati circa 57mila biglietti. Un dato che racconta meglio di qualsiasi parola la voglia di esserci e sostenere la squadra in un passaggio cruciale del campionato. Il penultimo impegno casalingo rischia così di trasformarsi in un’altra notte da brividi.