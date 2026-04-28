La Roma accelera sul mercato e punta con decisione a rinforzare la difesa in vista della prossima stagione.

Il nome di Jayden Oosterwolde, già affiancato ai giallorossi durante lo scorso calciomercato invernale è tornato nei radar di Massara. Il centrale olandese classe 2001 attualmente in forza al Fenerbahce ha avuto già un esperienza in Italia, precisamente in Serie B con il Parma nella stagione 21/22 e 22/23.

La Roma offre 15 milioni ma il Fenerbahce rilancia