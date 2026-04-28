La Roma accelera sul mercato e punta con decisione a rinforzare la difesa in vista della prossima stagione.
Il nome di Jayden Oosterwolde, già affiancato ai giallorossi durante lo scorso calciomercato invernale è tornato nei radar di Massara. Il centrale olandese classe 2001 attualmente in forza al Fenerbahce ha avuto già un esperienza in Italia, precisamente in Serie B con il Parma nella stagione 21/22 e 22/23.
La Roma offre 15 milioni ma il Fenerbahce rilancia
Secondo quanto riportato dalla testata turca Sabah Spor
, la società capitolina starebbe preparando un’offerta concreta da circa 15 milioni di euro
per convincere il Fenerbahce
a cedere il difensore. Un primo passo importante, che testimonia la volontà della Roma di affondare il colpo per un profilo giovane ma già con esperienza internazionale. La distanza tra domanda e offerta, però, resta. Il club turco valuta Oosterwolde
intorno ai 20 milioni di euro
, cifra che al momento rappresenta un ostacolo nella trattativa. Nonostante ciò, i contatti tra le parti potrebbero intensificarsi nelle prossime settimane.