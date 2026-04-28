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Calciomercato Roma, prima offerta dei giallorossi per Oosterwolde ma il Fenerbahce rilancia: le cifre

Redazione
Pubblicato 2 giorni fa il 28/04/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Calciomercato Roma, prima offerta dei giallorossi per Oosterwolde ma il Fenerbahce rilancia: le cifre

La Roma accelera sul mercato e punta con decisione a rinforzare la difesa in vista della prossima stagione.

Il nome di Jayden Oosterwolde, già affiancato ai giallorossi durante lo scorso calciomercato invernale è tornato nei radar di Massara. Il centrale olandese classe 2001 attualmente in forza al Fenerbahce ha avuto già un esperienza in Italia, precisamente in Serie B con il Parma nella stagione 21/22 e 22/23.

La Roma offre 15 milioni ma il Fenerbahce rilancia

Secondo quanto riportato dalla testata turca Sabah Spor, la società capitolina starebbe preparando un’offerta concreta da circa 15 milioni di euro per convincere il Fenerbahce a cedere il difensore. Un primo passo importante, che testimonia la volontà della Roma di affondare il colpo per un profilo giovane ma già con esperienza internazionale. La distanza tra domanda e offerta, però, resta. Il club turco valuta Oosterwolde intorno ai 20 milioni di euro, cifra che al momento rappresenta un ostacolo nella trattativa. Nonostante ciò, i contatti tra le parti potrebbero intensificarsi nelle prossime settimane.

#asr #asroma #Fenerbahce #Roma

Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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