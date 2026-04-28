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Roma-Everton, nodo multiproprietà: i Friedkin studiano la mossa per evitare il caos UEFA

Redazione
Pubblicato 1 ora fa il 28/04/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Roma-Everton, nodo multiproprietà: i Friedkin studiano la mossa per evitare il caos UEFA

La questione delle multiproprietà torna a far discutere il calcio europeo, soprattutto quando coinvolge club di primo piano.

Friedkin, mandato un legale per la questione multiproprietà

Le norme Uefa sono rigide e mirano a garantire trasparenza e indipendenza gestionale tra società partecipanti alle stesse competizioni. Un tema che oggi tocca da vicino anche realtà importanti come Roma ed Everton.

Secondo quanto riportato da BBC.com, la famiglia Friedkin si è già mossa coinvolgendo un team legale per affrontare il problema. L’obiettivo è dimostrare che tra i due club esiste una netta separazione a livello gestionale, nonostante la proprietà comune e la presenza di Dan Friedkin come presidente di entrambe le società.

Il punto centrale sarà convincere la Uefa dell’assenza di influenze dirette tra le due realtà. In caso contrario, il rischio è concreto: una delle due squadre potrebbe essere esclusa dalle competizioni europee, con la scelta determinata dal ranking. Filtra comunque un certo ottimismo nell’ambiente Friedkin, convinto di poter chiarire la propria posizione ed evitare sanzioni pesanti.

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Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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