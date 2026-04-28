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Giudice Sportivo, tegola El Aynaoui: stop confermato, Gasperini studia il piano B

Redazione
Pubblicato 5 ore fa il 28/04/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Giudice Sportivo, tegola El Aynaoui: stop confermato, Gasperini studia il piano B

Arrivano indicazioni importanti dopo l’ultimo turno di campionato, con le decisioni del Giudice Sportivo che iniziano già a incidere sulle prossime sfide.

Roma, confermata la squalifica di El Aynaoui

In un momento delicato della stagione, ogni assenza pesa e costringe gli allenatori a rivedere le proprie scelte, soprattutto in mezzo al campo. Tra gli squalificati figura anche Neil El Aynaoui, che sarà costretto a saltare la gara contro la Fiorentina. Il centrocampista della Roma, già diffidato, è stato ammonito nell’ultima sfida contro il Bologna, incappando così nello stop proprio nel suo momento migliore, arricchito anche dal primo gol stagionale.

Ora Gian Piero Gasperini è chiamato a trovare la soluzione più adatta per non perdere equilibrio. L’ipotesi più concreta porta a Manu Koné, pronto a rientrare dopo l’infortunio e candidato a fare coppia con Bryan Cristante. Una scelta che potrebbe garantire dinamismo e solidità in una partita che si preannuncia decisiva.

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Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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