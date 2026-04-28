Arrivano indicazioni importanti dopo l’ultimo turno di campionato, con le decisioni del Giudice Sportivo che iniziano già a incidere sulle prossime sfide.

Roma, confermata la squalifica di El Aynaoui

In un momento delicato della stagione, ogni assenza pesa e costringe gli allenatori a rivedere le proprie scelte, soprattutto in mezzo al campo. Tra gli squalificati figura anche Neil El Aynaoui, che sarà costretto a saltare la gara contro la Fiorentina. Il centrocampista della Roma, già diffidato, è stato ammonito nell’ultima sfida contro il Bologna, incappando così nello stop proprio nel suo momento migliore, arricchito anche dal primo gol stagionale.