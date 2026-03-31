Pisilli, Mancini e Cristante: prendetevi il Mondiale e la Champions

Big match in arrivo con l’Inter, ma la Roma guarda alla Bosnia: tre giallorossi protagonisti. Gasp alle prese con alcune assenze per Milano.

Il big match con l’Inter è in fondo al weekend. Ma prima della sfida contro la capolista, tre giallorossi stasera saranno allo stadio Bilino Polje di Zenica per la finale del playoff mondiale: Mancini (titolare in semifinale), Cristante (in panchina a Bergamo) e Pisilli (entrato in corsa giovedì scorso). Tre fedelissimi di Gasperini per Gattuso.

Gasperini si affida a Pisilli

Se per i primi due il tecnico di Grugliasco si è sbrigato a inserirli nel sistema di gioco romanista, avendoli allenati all’, con Niccolò Pisilli ne ha scoperto l’affidabilità a dicembre. Lo ha seguito personalmente per fargli capire come comportarsi in campo. Così proprio il più giovane dei tre gli ha garantito sicurezza in questo periodo complicato della stagione, con lain piena emergenza per le assenze di titolari in ogni reparto.

Situazione che Gasp dovrà prendere di petto per preparare la partita di Milano, in cui si ritroverà senza Wesley, Koné e Dybala. In attesa di capire se potrà convocare Soulé, assente dalla gara contro il Napoli, che ha ripreso solo da una settimana a lavorare con i compagni e che dovrebbe dunque partire dalla panchina.

CORRIERE DELLA SERA (Ugo Trani)