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UFFICIALE – Romano al Cagliari, il comunicato della Roma

Redazione
Pubblicato 2 giorni fa il 01/07/2026 · ⏱ 1 min di lettura
UFFICIALE – Romano al Cagliari, il comunicato della Roma

Si attendava solo l’ufficialità e finalmente è arrivata: Alessandro Romano è un nuovo calciatore del Cagliari.

Dopo il prestito allo Spezia negli ultimi sei mesi, il centrocampista svizzero, cresciuto nel settore giovanile della Roma, nelle ultime settimane sembrava aver raggiunto un accordo con il Cagliari per la cessione e così è stato. Nonostante alcune incertezze nelle ultime ore, Roma e Cagliari hanno definito l’accordo. Romano va al Cagliari in prestito con obbligo di riscatto che dovrebbe aggirarsi intorno ai 6/7 milioni

AS Roma: “L’operazione si conclude in prestito con obbligo di riscatto”

L’AS Roma comunica di avere trovato l’accordo con il Cagliari per la cessione di Alessandro Romano. L’operazione si conclude in prestito con obbligo di riscatto. Classe 2006, Romano ha collezionato 2 presenze in giallorosso. Nel gennaio 2026 era passato allo Spezia a titolo temporaneo. In bocca al lupo per il futuro, Alessandro!”.

#asr #asroma #Cagliari #Roma

Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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