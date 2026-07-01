Si attendava solo l’ufficialità e finalmente è arrivata: Alessandro Romano è un nuovo calciatore del Cagliari.

Dopo il prestito allo Spezia negli ultimi sei mesi, il centrocampista svizzero, cresciuto nel settore giovanile della Roma, nelle ultime settimane sembrava aver raggiunto un accordo con il Cagliari per la cessione e così è stato. Nonostante alcune incertezze nelle ultime ore, Roma e Cagliari hanno definito l’accordo. Romano va al Cagliari in prestito con obbligo di riscatto che dovrebbe aggirarsi intorno ai 6/7 milioni

AS Roma: “L’operazione si conclude in prestito con obbligo di riscatto”