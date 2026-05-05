Roma, nessuno stop ma arrivano le sanzioni: Hermoso ed El Shaarawy nel mirino del Giudice Sportivo

Dopo il largo successo contro la Fiorentina, in casa Roma arrivano aggiornamenti anche dal fronte disciplinare.
Ammonizioni pesanti ma senza conseguenze
il Giudice Sportivo ha sanzionato Mario Hermoso e Stephan El Shaarawy dopo la sfida dell’Olimpico. Per il difensore spagnolo si tratta dell’ottava ammonizione stagionale, rimediata per comportamento scorretto nei confronti di un avversario. Stesso motivo anche per El Shaarawy, che invece sale a quota tre cartellini gialli in campionato.Nonostante le sanzioni, arrivano però buone notizie per lo staff tecnico: entrambi i giocatori saranno regolarmente a disposizione per la prossima gara contro il Parma. Nessuna squalifica dunque, con la Roma che potrà contare sull’intera rosa per dare continuità agli ultimi risultati.