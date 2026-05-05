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Roma, Gasperini prende in mano i rinnovi: pressing su Celik ed El Shaarawy, nodo Dybala

Redazione
Pubblicato 3 ore fa il 05/05/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Roma, Gasperini prende in mano i rinnovi: pressing su Celik ed El Shaarawy, nodo Dybala

In casa Roma il futuro passa anche dalle conferme, e Gian Piero Gasperini sembra deciso a giocare un ruolo attivo nelle scelte.

Il tecnico si muove in prima persona: si lavora anche alla permanenza della Joya

Gasperini si starebbe attivando per definire alcune situazioni contrattuali considerate prioritarie. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il mister giallorosso sta spingendo per i rinnovi di Zeki Çelik e Stephan El Shaarawy. Per quest’ultimo, in particolare, resta ancora aperta la possibilità di proseguire l’avventura nella Capitale, nonostante le incertezze degli ultimi mesi.

Oltre ai due esterni, resta da chiarire anche il futuro di Paulo Dybala. La sua permanenza è legata a diverse condizioni, tra valutazioni tecniche ed economiche, ma il club è al lavoro per capire se esistano i margini per trattenerlo e continuare a costruire attorno al suo talento.

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Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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