In casa Roma il futuro passa anche dalle conferme, e Gian Piero Gasperini sembra deciso a giocare un ruolo attivo nelle scelte.

Il tecnico si muove in prima persona: si lavora anche alla permanenza della Joya

Gasperini si starebbe attivando per definire alcune situazioni contrattuali considerate prioritarie. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il mister giallorosso sta spingendo per i rinnovi di Zeki Çelik e Stephan El Shaarawy. Per quest’ultimo, in particolare, resta ancora aperta la possibilità di proseguire l’avventura nella Capitale, nonostante le incertezze degli ultimi mesi.