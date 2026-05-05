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Derby caldo fuori e dentro: tifosi contro i Friedkin, esplode la protesta sul caro biglietti

Redazione
Pubblicato 5 ore fa il 05/05/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Derby caldo fuori e dentro: tifosi contro i Friedkin, esplode la protesta sul caro biglietti

Il clima che accompagna il Derby della Capitale si fa sempre più teso, e non solo per motivi di campo.

Striscioni durissimi: nel mirino i prezzi per la sfida con la Lazio

A poche settimane dalla sfida, infatti, l’ambiente attorno alla Roma è scosso da nuove proteste dei tifosi, che puntano il dito contro la proprietà per la gestione dei prezzi dei biglietti. Dopo il duro striscione apparso allo Stadio Olimpico in occasione della sfida contro la Fiorentina (“È ora che vi si dica… siete la peggior proprietà della nostra vita! Friedkin out!“), la contestazione è proseguita con messaggi ancora più diretti. Nel mirino c’è Dan Friedkin e la sua gestione economica: “Abbonati senza chiedere nulla in cambio. Mr. Friedkin, quanto tieni al tuo guadagno?”, si legge in uno degli striscioni. E ancora: “73 euro prezzo dedicato? Avete rotto il ca**o. Vogliamo rispetto per l’abbonato!”.

Parole forti, che testimoniano un malcontento crescente tra i sostenitori romanisti, sempre più insofferenti verso politiche considerate poco attente alla base storica del tifo. In un momento cruciale della stagione, la tensione sugli spalti rischia così di riflettersi anche sull’atmosfera della squadra, rendendo il derby ancora più incandescente.

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Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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