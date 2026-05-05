Nel successo contro la Fiorentina, la Roma si gode non solo i tre punti ma anche un traguardo storico firmato da Gianluca Mancini.
Sorpresa e continuità: il centrale entra nell’élite della Roma
Il difensore giallorosso, grazie al colpo di testa decisivo, ha infatti raggiunto un primato personale che lo proietta nella storia del club. Mancini è diventato il secondo difensore con più gol di sempre nella storia romanista (21 gol). Davanti a lui resta soltanto Christian Panucci (31 gol), mentre sul gradino più basso del podio troviamo una leggenda come Aldair (20 gol).Un risultato che certifica la pericolosità offensiva del centrale, sempre più decisivo anche in area avversaria.Un rendimento che non passa inosservato e che conferma l’importanza di Mancini nello scacchiere giallorosso: leader difensivo, ma anche arma in più sui calci piazzati. E quel vizio del gol, per un difensore, vale quasi doppio.