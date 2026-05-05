Mercato, Soulé in bilico: la Roma pensa al sacrificio per fare cassa

La stagione della Roma si avvia verso le battute finali, ma lo sguardo è già proiettato al mercato estivo.
L’argentino non è più centrale: possibile cessione entro fine giugno
Tra esigenze di bilancio e nuove strategie tecniche, il club giallorosso è chiamato a fare delle scelte anche dolorose per pianificare il futuro. Secondo quanto riferito dal direttore Peppe Lomonaco di Radio Manà Manà, tra i possibili sacrifici figura anche Matías Soulé. L’attaccante argentino, frenato nella seconda parte di stagione da problemi di pubalgia, non sembra essere più centrale nei piani di Gian Piero Gasperini, che non si opporrebbe a una sua eventuale cessione.Con la necessità di chiudere alcune operazioni entro il 30 giugno, la posizione di Soulé resta dunque in bilico. Molto dipenderà dalle offerte che arriveranno, ma l’idea di una sua partenza, ad oggi, è tutt’altro che remota.