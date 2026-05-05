Roma, Manna-D’Amico: corsa a due

Continuano i casting per il ruolo di ds. I nomi favoriti sono Manna e D’Amico, entrambi però impegnati rispettivamente con Napoli e Atalanta.

La Roma cerca ancora il suo futuro. A poche settimane dal termine del campionato i giallorossi sono a caccia del prossimo direttore sportivo che dovrà sostituire Ricky Massara. Il ds è ancora operativo a Trigoria nonostante l’addio di Ranieri.

Nel prepartita di ieriha parlato alle televisioni, evitando di alimentare il fuoco della polemica. «Ha detto bene Gasperini, siamo concentrati su queste partite. Io dal mio futuro mi aspetto un risultato importante stasera e poi contro il Parma, questo è ciò che conta. I personalismi vanno messi da parte. Roma è al centro di tutto. Il futuro della Roma viene pianificato con l’attenta regia di una proprietà molto presente. Il futuro sarà luminoso per questo club».

Inevitabilmente l’ex dirigente dilascerà la Capitale e in questi giorni è aperto il casting. Tra i nomi valutati ma al momento messi da parte, anche visto l’impegno appena assunto con la Fiorentina, c’è proprio il ds violache nel pregara ha commentato i rumors.

«Fa piacere essere accostato alla Roma. Sono arrivato a Firenze da poco, sono concentrato sul raggiungere la salvezza e su questo club che merita la mia massima attenzione». In pole restano i nomi di Manna e D’Amico, entrambi sotto contratto con i rispettivi club (Napoli e Atalanta). Sullo sfondo anche Giuntoli e Sogliano più defilati.