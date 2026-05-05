Roma-Fiorentina, le pagelle dei quotidiani: Wesley monumentale

Successo netto della Roma sulla Fiorentina, con i giallorossi protagonisti di una prova dominante. Juventus a un solo punto.
Monday night perfetto per i giallorossi, che travolgono una Fiorentina troppo evanescente per contenere l’aggressività e il cinismo sotto porta degli uomini di Gian Piero Gasperini. La Roma archivia la pratica già nel primo tempo, andando al riposo sul 3-0 grazie alle reti di Mancini, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Wesley da posizione defilata ed Hermoso che finalizza l’assist di Koné.Nella ripresa, Pisilli cala il poker che chiude definitivamente la sfida. I capitolini conquistano così tre punti pesantissimi, accorciando in classifica sulla Juventus, ora distante appena un punto. La partita più importante, quella per un piazzamento in Champions League, resta dunque ancora aperta.
Le pagelle dei quotidiani
La Gazzetta dello Sport
Svilar sv; Mancini 7.5 (Ghilardi 6), N’Dicka 6.5, Hermoso 7.5 (Ziolkowski sv); Çelik 6, Pisilli 8, Koné 7 (El Shaarawy 6), Wesley 7.5; Cristante 6.5; Soulé 6 (Dybala 6), Malen 8 (Vaz sv). All: Gasperini 7.5.
Corriere dello Sport
Svilar 6.5; Mancini 7.5 (Ghilardi 6), N’Dicka 7, Hermoso 8 (Ziolkowski sv); Çelik 6.5, Pisilli 7.5, Koné 7.5 (El Shaarawy 6), Wesley 8; Cristante 7; Soulé 6.5 (Dybala 6), Malen 7.5 (Vaz sv). All: Gasperini 8.
Tuttosport
Svilar 6; Mancini 7 (Ghilardi sv), N’Dicka 6.5, Hermoso 7.5 (Ziolkowski sv); Çelik 7, Pisilli 7.5, Koné 7 (El Shaarawy 6), Wesley 7; Cristante 6.5; Soulé 6.5 (Dybala sv), Malen 7 (Vaz sv). All: Gasperini 7.5.
Corriere della Sera
Svilar 6; Mancini 7 (Ghilardi 6), N’Dicka 7, Hermoso 7 (Ziolkowski sv); Çelik 6.5, Pisilli 7, Koné 7 (El Shaarawy 6), Wesley 7.5; Cristante 7; Soulé 6.5 (Dybala 6), Malen 7.5 (Vaz sv). All: Gasperini 7.
La Repubblica
Svilar 6; Mancini 7 (Ghilardi 6), N’Dicka 6.5, Hermoso 7.5 (Ziolkowski sv); Çelik 6.5, Pisilli 7.5, Koné 7 (El Shaarawy 6), Wesley 7.5; Cristante 6.5; Soulé 6.5 (Dybala 6), Malen 7 (Vaz sv). All: Gasperini 7.5.
Il Messaggero
Svilar 6; Mancini 7 (Ghilardi 6), N’Dicka 6.5, Hermoso 7 (Ziolkowski sv); Çelik 6, Pisilli 7, Koné 7 (El Shaarawy 6), Wesley 7.5; Cristante 6; Soulé 6 (Dybala 6), Malen 7.5 (Vaz sv). All: Gasperini 7.5.