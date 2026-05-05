La Roma accelera sul fronte dirigenziale, con la ricerca del nuovo direttore sportivo entrata ormai nel vivo.
Pressing dei Friedkin, ma De Laurentiis non molla
Dopo settimane di valutazioni, la proprietà guidata da Dan Friedkin sembra aver individuato il profilo prioritario su cui puntare per il futuro. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il primo nome sulla lista è quello di Giovanni Manna, attualmente al Napoli. Il pressing giallorosso è concreto, anche in virtù della stima di Gian Piero Gasperini, che vedrebbe di buon occhio una collaborazione nella Capitale. Tuttavia, la trattativa resta complicata per la resistenza del presidente azzurro Aurelio De Laurentiis, poco incline a privarsi di una figura chiave.In caso di fumata nera, la Roma tiene pronte le alternative: Tony D’Amico, già in sintonia con Gasperini all’Atalanta, e Cristiano Giuntoli, attualmente libero e da tempo estimatore del tecnico. Nonostante ciò, Manna resta la prima scelta, sia per il lavoro svolto negli ultimi anni sia per un profilo giovane e in crescita che convince la dirigenza giallorossa.