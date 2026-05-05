ULTIM'ORA
Simonelli, presidente Serie A: “Derby alle 12:30? Così potranno vederlo anche in Oriente” Mercato, Soulé in bilico: la Roma pensa al sacrificio per fare cassa Roma, nessuno stop ma arrivano le sanzioni: Hermoso ed El Shaarawy nel mirino del Giudice Sportivo Roma, Gasperini prende in mano i rinnovi: pressing su Celik ed El Shaarawy, nodo Dybala Roma, caccia al nuovo ds: Manna in pole ma spuntano due alternative Mancini, gol pesanti e storia giallorossa: è il secondo difensore più prolifico di sempre Derby caldo fuori e dentro: tifosi contro i Friedkin, esplode la protesta sul caro biglietti Roma in Champions League, Pisilli lancia la volata Roma–Fiorentina, la moviola dei quotidiani: Zufferli promosso Roma, Manna-D’Amico: corsa a due
NEWS
BREAKING

Roma, caccia al nuovo ds: Manna in pole ma spuntano due alternative

Redazione
Pubblicato 4 ore fa il 05/05/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Roma, caccia al nuovo ds: Manna in pole ma spuntano due alternative

La Roma accelera sul fronte dirigenziale, con la ricerca del nuovo direttore sportivo entrata ormai nel vivo. 

Pressing dei Friedkin, ma De Laurentiis non molla

Dopo settimane di valutazioni, la proprietà guidata da Dan Friedkin sembra aver individuato il profilo prioritario su cui puntare per il futuro. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il primo nome sulla lista è quello di Giovanni Manna, attualmente al Napoli. Il pressing giallorosso è concreto, anche in virtù della stima di Gian Piero Gasperini, che vedrebbe di buon occhio una collaborazione nella Capitale. Tuttavia, la trattativa resta complicata per la resistenza del presidente azzurro Aurelio De Laurentiis, poco incline a privarsi di una figura chiave.

In caso di fumata nera, la Roma tiene pronte le alternative: Tony D’Amico, già in sintonia con Gasperini all’Atalanta, e Cristiano Giuntoli, attualmente libero e da tempo estimatore del tecnico. Nonostante ciò, Manna resta la prima scelta, sia per il lavoro svolto negli ultimi anni sia per un profilo giovane e in crescita che convince la dirigenza giallorossa.

#asr #asroma #d'amico #De Laurentiis #Gasperini #giuntoli #manna #Napoli #Roma

Giornalista sportivo appassionato di calcio.

181257 articoli

ARTICOLI CORRELATI