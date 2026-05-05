Roma–Fiorentina, la moviola dei quotidiani: Zufferli promosso

L’analisi degli episodi arbitrali di Roma-Fiorentina: giudizio complessivamente positivo per Zufferli.
Direzione nel complesso più che sufficiente per Luca Zufferli, che gestisce senza particolari sbavature una Roma–Fiorentina con pochi episodi realmente controversi. Corretta la valutazione sui primi gol della squadra di Gasperini, mentre restano alcuni dubbi su singoli contatti e su qualche cartellino non estratto o giudicato eccessivo.
La moviola dei quotidiani
La Gazzetta dello SportAl 2′, Cristante interviene su Fagioli: giusto fischiare senza mostrare il giallo. Nessun fallo di Koné su Ndour in area. Corretti i primi tre gol della Roma. Pongracic ammonito giustamente al 25′: blocca Malen in fuga. Nella ripresa, al 3′, Hermoso diretto su Dodò: giallo coerente. Al 19′ manca una chiara ammonizione per Ranieri, imprudente su Soulé. Al 22′, Parisi su Wesley: colpo fuori area. Giallo a El Shaarawy: un eccesso?
ZUFFERLI: 6.5
Corriere dello Sport
Regolare la rete realizzata da Mancini: sul corner c’è una leggera trattenuta per la maglia di Malen su Ranieri, intervento più vistoso che sostanziale. Koné rischia da dietro su Ndour: il giocatore giallorosso non ha possibilità di raggiungere il pallone. L’altro dubbio deriva non tanto dalla valutazione tecnica del contatto di Ranieri su Wesley (il fallo c’è), quanto dalla posizione: sicuramente il romanista ha il piede sinistro sulla linea dell’area di rigore, ma il fallo avviene con la mano destra sulla schiena, che pare essere appena fuori.
ZUFFERLI: 6.5