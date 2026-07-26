Roma, Gasperini concede due giorni di riposo: squadra attesa in Galles per la seconda fase del ritiro

Allenamenti Roma, stop di 48 ore dopo il Cannes: mercoledì la ripresa, attesa per Castro ed El Aynaoui

Dopo il pareggio nell’amichevole contro il Cannes, Gian Piero Gasperini ha deciso di concedere due giorni di riposo ai suoi giocatori al termine delle prime intense settimane di preparazione estiva. La Roma tornerà ad allenarsi mercoledì a Trigoria, mentre giovedì è prevista la partenza per il Galles, sede della seconda parte del ritiro precampionato. Il tecnico giallorosso proseguirà così il lavoro in vista dell’inizio della nuova stagione.

Tra le novità attese c’è anche il rientro in gruppo di Neil El Aynaoui, ormai vicino a completare il recupero dei giorni di vacanza aggiuntivi concessi dopo gli impegni al Mondiale. Situazione diversa, invece, per Anass Salah-Eddine, che non prenderà parte alla trasferta in Galles perché fuori dal progetto tecnico e in attesa di trovare una nuova destinazione. L’allenatore spera inoltre di poter accogliere al più presto Santiago Castro. La giornata di domani potrebbe risultare decisiva per la chiusura della trattativa con il Bologna: restano da definire gli ultimi dettagli dell’accordo e, in caso di fumata bianca, l’attaccante argentino potrebbe raggiungere la Capitale prima della partenza della squadra.