La Roma tiene i big, Friedkin alza il muro

I Friedkin scelgono di non svendere i propri gioielli. Gli ultimi no per Svilar e Pisilli, richiesti da Juventus e Porto nella giornata di ieri.

La Gazzetta dello Sport (A.D’Urso) – L’ultimo veto di Dan e Ryan Friedkin alle cessioni di Mile Svilar e Niccolò Pisilli spiega bene i motivi della scelta. La Roma non ha rispettato il target del settlement agreement con l’Uefa perché ha deciso di mantenere in rosa tutti i big. Nessuna voglia di vendere i propri gioielli per necessità, a cifre più basse, alle condizioni altrui, e pieno rispetto di un principio dettato in prima persona dal tecnico Gian Piero Gasperini: quello cioè di mantenere l’assetto della squadra e di rendere l’organico semmai ancor più competitivo con l’innesto di tre, quattro rinforzi di spessore.

Il piano dei Friedkin

In una giornata di scadenze scivolata via in realtà con un fruscio quasi impalpabile, senza colpi di scena, i proprietari americani hanno alzato un muro attorno ai propri gioielli respingendo gli assalti. E dopo aver dichiarato Svilar incedibile di fronte all’interessamento della Juventus, i Friedkin hanno rifiutato anche l’offensiva del Porto per Pisilli, già “tolto” dal mercato lo scorso gennaio dallo stesso Gasperini per farne un punto fermo della sua squadra. Il club portoghese era pure disposto a mettere sul piatto 25 milioni per il centrocampista, ma la porta a cui ha bussato è rimasta chiusa. Come per altri calciatori, ad esempio El Aynaoui.