Roma, offerto Luiz Henrique dopo il ko di Summerville: il brasiliano però non convince Gasperini

La Roma continua la ricerca del nuovo esterno offensivo da regalare a Gian Piero Gasperini. Il mercato giallorosso è entrato in una fase di valutazione con diversi profili proposti alla dirigenza.

Luiz Henrique proposto alla Roma

Tra i nomi arrivati sul tavolo della Roma c’è anche quello di Luiz Henrique, esterno offensivo brasiliano dello Zenit. Il giocatore sarebbe stato proposto ai giallorossi proprio dopo la fumata nera per Summerville, ma il profilo non avrebbe convinto la società capitolina. Secondo quanto riportato da Matteo Moretto, Le caratteristiche del classe 2001, infatti, non sarebbero considerate perfettamente in linea con ciò che Gasperini cerca per il suo reparto offensivo.

Nusa resta tra le priorità