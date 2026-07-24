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Roma, offerto Luiz Henrique dopo il ko di Summerville: il brasiliano però non convince Gasperini

Guido Rufino
Pubblicato 4 giorni fa il 24/07/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Roma, offerto Luiz Henrique dopo il ko di Summerville: il brasiliano però non convince Gasperini

La Roma continua la ricerca del nuovo esterno offensivo da regalare a Gian Piero Gasperini. Il mercato giallorosso è entrato in una fase di valutazione con diversi profili proposti alla dirigenza.

Luiz Henrique proposto alla Roma

Tra i nomi arrivati sul tavolo della Roma c’è anche quello di Luiz Henrique, esterno offensivo brasiliano dello Zenit. Il giocatore sarebbe stato proposto ai giallorossi proprio dopo la fumata nera per Summerville, ma il profilo non avrebbe convinto la società capitolina. Secondo quanto riportato da Matteo Moretto, Le caratteristiche del classe 2001, infatti, non sarebbero considerate perfettamente in linea con ciò che Gasperini cerca per il suo reparto offensivo.

Nusa resta tra le priorità

La Roma continua quindi a monitorare altre piste e in cima alla lista resta Antonio Nusa del Lipsia, talento norvegese valutato circa 60 milioni di euro. Dopo aver perso Summerville, il club vuole evitare nuove occasioni sfumate e sta valutando con attenzione ogni possibile opportunità, cercando un giocatore in grado di inserirsi nel sistema di gioco di Gasperini e aumentare qualità e imprevedibilità sulla trequarti.

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Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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